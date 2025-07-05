Advertisement

لبنان

توقيف موظف جمارك في مركز العريضة

Lebanon 24
05-07-2025 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1387027-638873035587337080.jpg
Doc-P-1387027-638873035587337080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة  انه ومتابعةً للجهود الأمنية الحثيثة في مكافحة الفساد، أوقفت دورية من مديرية الشمال الإقليمية، بالتنسيق مع مديرية عكار الإقليمية، بالجرم المشهود، المدعو (ي. ط.)، وهو موظف في الجمارك بمركز العريضة الحدودي، أثناء تقاضيه رشاوى مقابل إنجاز معاملات إدارية.
Advertisement
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
مواضيع ذات صلة
موظفو المركز التربوي عرضوا مع كرامي شؤون القطاع
lebanon 24
05/07/2025 12:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ضو ينشر العريضة الموقعة من 61 نائبا عن تعديل قانون الانتخاب لغير المقيمين
lebanon 24
05/07/2025 12:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري رداً على النائب جورج عقيص حول عريضة موقعة من أكثر 65 نائباً وتهديده بالانسحاب من الجلسة: العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول
lebanon 24
05/07/2025 12:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توقف استمر لأشهر.. معبر العريضة يباشر العمل بشكل طبيعي
lebanon 24
05/07/2025 12:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-07-05
05:23 | 2025-07-05
05:09 | 2025-07-05
04:58 | 2025-07-05
04:56 | 2025-07-05
04:55 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24