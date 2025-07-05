توقيف موظف جمارك في مركز العريضة

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أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة انه ومتابعةً للجهود الأمنية الحثيثة في مكافحة الفساد، أوقفت دورية من الإقليمية، بالتنسيق مع ، بالجرم المشهود، المدعو (ي. ط.)، وهو موظف في بمركز العريضة الحدودي، أثناء تقاضيه رشاوى مقابل إنجاز معاملات إدارية.وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة المختص.