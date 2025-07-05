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لبنان

مسيّرة إسرائيلية تستهدف منزلا في شبعا ووقوع إصابات

Lebanon 24
05-07-2025 | 02:13
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استهدفت مسيّرة إسرائيلية منزل المواطن محمد بسام دلة في محلة شميس في خراج بلدة شبعا ما ٲدﯼ ٳلى وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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ولاحقاً صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة بمسيرة للعدو الإسرائيلي أدت إلى إصابة مواطن بجروح في شبعا.
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