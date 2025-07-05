مسيّرة إسرائيلية تستهدف منزلا في شبعا ووقوع إصابات

استهدفت مسيّرة إسرائيلية منزل المواطن دلة في محلة شميس في خراج بلدة ما ٲدﯼ ٳلى وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة " ".

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ولاحقاً صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة بمسيرة للعدو أدت إلى إصابة مواطن بجروح في شبعا.