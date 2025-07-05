بهدف دعم المؤسسة العسكرية.. قيادة الجيش تتسلم دفعة مالية مقدّمة من قطر

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صدر عن - التوجيه البيان الآتي:"تسلّمت ، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الشقيقة، دفعة مالية مقدّمة من بهدف دعم في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها .في هذا السياق، أعرب العماد عن شكره لهذه المبادرة القيّمة، كونها تمثل دعمًا حيويًّا للمؤسسة، وتُخفف عنها وطأة الظروف الراهنة، كما تساهم في تعزيز قدرات الجيش حفاظًا على أمن لبنان واستقراره".