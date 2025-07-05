أيوب رداً على وزير العدل: نلتزم الدستور والأصول القانونية ولا نخجل بهذا الأمر

Advertisement

ردت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة على كلام وزير العدل بالوثائق والمستندات وتوجهت اليه عبر منصة "أكس" وكتبت: "عذراً معالي وزير العدل ⁧‫عادل نصار‬⁩ لانه غاب عنكم أننا في اول جلسة للجنة المال والموازنة "امتنعنا عن التصويت"، ولم نصوّت ضد تمويل القضاة كما جاء في حديثكم، وذلك بانتظار ان يأتي التوضيح من قبل ممثل صندوق تعاضد القضاة القاضي عن تفاصيل المبلغ المطلوب سواء كان لتغطية عجوزات سابقة أو تغطية لمرحلة قادمة (وهذا ما حصل في اليوم التالي مرفق ادناه)، ومن حكومتكم الكريمة عبر معالي وزير المال ⁧‫#ياسين_جابر‬⁩ عن قيمة الواردات الفعلية المحصلة حتى الساعة وما إذا كان هناك وفر في الموازنة يغطي قيمة الاعتمادات الإضافية التي أقرّتها الحكومة سواء بمرسوم مخالف للأصول لعدم توفر مال الاحتياط بسبب غياب قطوع الحسابات وبسبب عجوزات الموازنة المتراكمة ( مرفق ادناه ) أو بمشاريع قوانين ( صدقت في مجلس النواب ) والتي قاربت قيمتها 500 مليون دولار ( الأمر الذي لم يحصل لتاريخه). ‏نعم معاليك قد يصعب التنسيق معنا لأننا نلتزم والأصول القانونية ولا نخجل بهذا الأمر."في حديث تلفزيوني مساء أمس: "فوجئت خلال عملي في مجلس النواب بوجود صعوبات في التنسيق مع نواب ‎ سواء في لجنة أو وقد استغربت موقفهم من التصويت ضد تمويل القضاة ولا أملك تفسيرًا واضحًا لهذا القرار".