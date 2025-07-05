Advertisement

لبنان

أيوب رداً على وزير العدل: نلتزم الدستور والأصول القانونية ولا نخجل بهذا الأمر

Lebanon 24
05-07-2025 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1387040-638873062304422124.png
Doc-P-1387040-638873062304422124.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 ردت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب على كلام وزير العدل عادل نصار بالوثائق والمستندات وتوجهت اليه عبر منصة "أكس" وكتبت: "عذراً معالي وزير العدل ⁧‫عادل نصار‬⁩ لانه غاب عنكم أننا في اول جلسة للجنة المال والموازنة "امتنعنا عن التصويت"، ولم نصوّت ضد تمويل القضاة كما جاء في حديثكم، وذلك بانتظار ان يأتي التوضيح من قبل ممثل صندوق تعاضد القضاة القاضي فوزي داغر عن تفاصيل المبلغ المطلوب سواء كان لتغطية عجوزات سابقة أو تغطية لمرحلة قادمة (وهذا ما حصل في اليوم التالي مرفق ادناه)، ومن حكومتكم الكريمة عبر معالي وزير المال ⁧‫#ياسين_جابر‬⁩ عن قيمة الواردات الفعلية المحصلة حتى الساعة وما إذا كان هناك وفر في الموازنة يغطي قيمة الاعتمادات الإضافية التي أقرّتها الحكومة سواء بمرسوم مخالف للأصول لعدم توفر مال الاحتياط بسبب غياب قطوع الحسابات وبسبب عجوزات الموازنة المتراكمة ( مرفق ادناه ) أو بمشاريع قوانين ( صدقت في مجلس النواب ) والتي قاربت قيمتها 500 مليون دولار ( الأمر الذي لم يحصل لتاريخه).  ‏نعم معاليك قد يصعب التنسيق معنا لأننا نلتزم الدستور والأصول القانونية ولا نخجل بهذا الأمر."
Advertisement

وقال الوزير نصار في حديث تلفزيوني مساء أمس: "فوجئت خلال عملي في مجلس النواب بوجود صعوبات في التنسيق مع نواب ‎القوات اللبنانية سواء في لجنة وزارة العدل أو لجنة المال وقد استغربت موقفهم من التصويت ضد تمويل القضاة ولا أملك تفسيرًا واضحًا لهذا القرار".
مواضيع ذات صلة
الحجار: الفوز بالتزكية عملية ديمقراطية سليمة ولا شائبة على هذا الامر من الناحية القانونية
lebanon 24
05/07/2025 12:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن النووي... مصر تطالب إسرائيل بهذا الأمر!
lebanon 24
05/07/2025 12:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني يطالب الحكومة بهذا الأمر!
lebanon 24
05/07/2025 12:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الانتخابات... فرنجية يدعو للالتزام بهذا الأمر
lebanon 24
05/07/2025 12:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-07-05
05:45 | 2025-07-05
05:23 | 2025-07-05
05:09 | 2025-07-05
04:58 | 2025-07-05
04:56 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24