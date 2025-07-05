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لبنان

سامي الجميّل: نريد لبنان خال من أي سلاح

Lebanon 24
05-07-2025 | 03:14
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كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر منصة اكس: أي تصنيف للسلاح بين ثقيل، متوسط وخفيف لا يفيد بشيء. إذا كان السلاح الثقيل هو خطر على امن لبنان السياسي والإقليمي فالسلاح الخفيف هو الأخطر على بناء الدولة. نريد لبنان خال من أي سلاح بيد أي كان وفي أي منطقة لبنانية. وحده الجيش والقوى الأمنية الشرعية لهما الحق بامتلاك السلاح.
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