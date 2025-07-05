تزامنا مع احياء يوم العاشر من محرّم.. تدابير سير في الضاحية الجنوبية

Advertisement

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة، أنه “بتاريخ 6-7-2025، وبمناسبة إحياء مراسم اليوم “العاشر” من ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي التدابير التّالية:أولاً: إقفال كافة المداخل المؤدية الى الضاحية الجنوبية امام جميع الآليات والدراجات الآلية على اختلاف أنواعها، اعتباراً من الساعة 2،00 من فجر بتاريخ 6-7-2025 لحين الانتهاء من المراسم، على ان يسمح فقط للسيارات الخفيفة والدراجات الآلية بالدخول الى الضاحية من المداخل الثلاثة التالية:مدخل مكتب النواب – قرب مطعم TASTYBEES مقابل مبنى اتحاد بلديات الضاحية.حاجز الكوكودي بجانب سور .حاجز البركات في محلة التيرو قرب خزانات المطار.ثانياً: اقفال جادة عماد مغنية بالاتجاهين من مستديرة الصياد شرقاً ومن غرباً، اعتباراً من الساعة 5،00 من صباح يوم الأحد بتاريخ 6-7-2025 ولحين الانتهاء من المراسم.ثالثاً: إقفال طريق المطار القديم امام – المسلك الشرقي وتحويل السير الى المسلك والطرق الفرعية”.وطلبت المديريّة “من المواطنين أخذ والتّقيّد بهذه التدابير وبتوجيهات وإرشادات عناصر المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. علمًا أن رافعات وضعت لحجز السّيّارات المخالفة”.