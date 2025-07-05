وزارة المالية تعلن إعادة العمل بخدمة online

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أعلنت أنها أعادت العمل بخدمة ال online بعدما انجزت اعمال التحديث على انظمتها الالكترونية، وبات بامكان المكلفين استخدامها بشكل طبيعي ابتداء السبت ٥ الحالي.يذكر ان الوزارة كانت أوقفت هذه الخدمة ظهر امس الجمعة للغاية المذكورة.