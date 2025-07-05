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لبنان

وزارة المالية تعلن إعادة العمل بخدمة online

Lebanon 24
05-07-2025 | 03:48
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أعلنت وزارة المالية أنها أعادت العمل بخدمة ال online بعدما انجزت  اعمال التحديث على انظمتها الالكترونية، وبات بامكان المكلفين استخدامها بشكل طبيعي ابتداء من اليوم السبت ٥ تموز الحالي.
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يذكر ان الوزارة كانت أوقفت هذه الخدمة ظهر امس الجمعة للغاية المذكورة.
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