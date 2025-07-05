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لبنان

ما حقيقة تعديل رواتب رئيس وأعضاء مجلس الجنوب؟

Lebanon 24
05-07-2025 | 03:56
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صدر عن الدائرة الإعلامية في مجلس الجنوب البيان الآتي:
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"تدأب بعض وسائل الاعلام منذ فترة، وبشكل يثير الريبة، على الترويج لمعلومات تتحدث عن قيمة رواتب رئيس وأعضاء مجلس الجنوب من دون أن تتكلف عناء التواصل مع المعنيين في المجلس للتأكد من صحة هذه المعلومات علماً ان هذا هو الحد الأدنى من معايير الموضوعية في العمل الصحافي. إننا في مجلس الجنوب نؤكد للرأي العام أن رواتب رئيس وأعضاء مجلس الجنوب لم يطرأ عليها أي تعديل كما يروج البعض وأنها ما زالت متدنية حالها حال الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام، ولم ولن يطرأ عليها أي زيادات خاصة وفق قرار اتخذه رئيس واعضاء المجلس، ولن تطبق على رواتبهم سوى الزيادات التي تطال كل العاملين في القطاع العام، وبالتالي ندعو الحريصين على المال العام للتوقف عن الاسقاطات والاتهامات والرواتب التي يستفيد منها غير مجلس الجنوب، وفي الوقت نفسه تحاولون عبثاً إلباسه ثوبها. إبحثوا في مكان آخر... أخطأتم في العنوان".
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