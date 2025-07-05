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لبنان

دريان استهل زيارته سوريا بأداء الصلاة في جامع بني أمية الكبير في دمشق والتقى وزير الأوقاف السوري

Lebanon 24
05-07-2025 | 10:00
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زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان سوريا، على رأس وفد ضم مفتي طرابلس الشيخ محمد طارق إمام، رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الشيخ محمد عساف، أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي بعلبك والهرمل الشيخ أيمن زيد الرفاعي، مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي، مفتي صور الشيخ مدرار حبال، أمين الفتوى في طرابلس الشيخ بلال بارودي، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دار الفتوى خلدون قواص.
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استهلت الزيارة بأداء الصلاة في جامع بني أمية الكبير في دمشق المعروف بالمسجد الأموي، "الذي يعتبر رمزا إسلاميا شامخا وجوهرة تاريخية تحمل إرثا عربيا أصيلا مشرقا من تاريخ المنطقة" .

ورحبت رابطة مؤذني الجامع الاموي الكبير بأنشودة دينية.

وجال المفتي دريان والوفد في المسجد الذي يعد رابع أشهر المساجد الإسلامية، ومعلما اثريا.

وتشرف الوفد بتقبيل الأثر النبوي الشريف، ثم قرأ سورة الفاتحة على مقام النبي ومشهد الامام الحسين بن علي وضريح صلاح الدين الأيوبي.

وزار  المفتي دريان والوفد الرسمي وزير الأوقاف السوري الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري في مكتبه بالوزارة، بحضور مفتي دمشق الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم وأعضاء مجلس الإفتاء العام في سوريا وكبار العلماء في سوريا، وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التشاور والتعاون والتنسيق بين العلماء السوريين واللبنانيين للقيام بدورهم الفاعل في تأصيل الهوية، وجرى التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية والمصلحة العربية المشتركة. 

وشدد المفتي دريان على "أهمية الدور الإسلامي في لبنان من خلال دار الفتوى بنشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي يحترم الآخر ويقدر الخصوصيات وتعزيز ثقافة المواطنة والعيش المشترك بين شرائح المجتمع، خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية".

وقدم دريان للوزير أبو الخير شكري درع دار الفتوى عربون محبة وتقدير.

ودعا المفتي دريان الوزير شكري إلى زيارة لبنان. 

وزار المفتي دريان جبل قاسيون.
 
 
 
 
 
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