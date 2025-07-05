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لبنان

بعد بنت جبيل.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في شقرا

Lebanon 24
05-07-2025 | 04:10
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم السبت، سيارة في بلدة شقرا - جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات الأوليّة أن الغارة أسفرت عن سقوط جرحى.
 
 
ويأتي هذا الاستهداف بعد غارة إسرائيلية طالت سيارة في منطقة صف الهوا - بنت جبيل وأسفرت عن سقوط شهيد وجريحين، بالإضافة إلى استهداف منزل في شبعا أدى إلى سقوط جريح.
 
 
 
 
 
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