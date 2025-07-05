بعد بنت جبيل.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في شقرا

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم السبت، سيارة في بلدة شقرا - .

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وذكرت المعلومات الأوليّة أن الغارة أسفرت عن سقوط جرحى.

ويأتي هذا الاستهداف بعد غارة إسرائيلية طالت سيارة في منطقة صف الهوا - وأسفرت عن سقوط وجريحين، بالإضافة إلى استهداف منزل في أدى إلى سقوط جريح.