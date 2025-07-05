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لبنان

جديد قضية بنك الاعتماد المصرفي.. توقيف المديرة العامة للبنك بناء لاشارة القاضي الحجار

Lebanon 24
05-07-2025 | 04:28
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نفذت قوة من قسم المباحث الجنائية المركزية عملية نوعية ودقيقة بناء لإشارة النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تمكنت خلالها من القبض على المديرة العامة لبنك الاعتماد المصرفي نايلة زيدان التي توارت عن الأنظار بعد توقيف كل من رئيس مجلس إدارة المصرف طارق خليفة وأحد المستشارين الماليين فيه رالف صياد. 
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فبعد متابعة حثيثة لمدة اربعة وعشرين ساعة، دهمت القوة المذكورة مكان اختفاء المديرة العامة في محلة رومية، تم توقيفها مع الشخص  الذي قام بإخفائها وتم اقتيادهما إلى النيابة العامة التمييزية حيث يخضعان لاستجواب من قبل القاضي الحجار، وفي ضوء نتائج التحقيق يتخذ القرار المناسب بحقهما. (الوكالة الوطنية للاعلام)
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