جديد قضية بنك الاعتماد المصرفي.. توقيف المديرة العامة للبنك بناء لاشارة القاضي الحجار

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نفذت قوة من قسم المباحث الجنائية المركزية عملية نوعية ودقيقة بناء لإشارة التمييزي القاضي ، تمكنت خلالها من القبض على المديرة العامة لبنك الاعتماد المصرفي نايلة التي توارت عن الأنظار بعد توقيف كل من رئيس وأحد المستشارين الماليين فيه رالف صياد.فبعد متابعة حثيثة لمدة اربعة وعشرين ساعة، دهمت القوة المذكورة مكان اختفاء المديرة العامة في محلة رومية، تم توقيفها مع الشخص الذي قام بإخفائها وتم اقتيادهما إلى حيث يخضعان لاستجواب من قبل القاضي ، وفي ضوء نتائج التحقيق يتخذ القرار المناسب بحقهما. (الوكالة الوطنية للاعلام)