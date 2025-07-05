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لبنان

حريق في خراج بلدة الشعيتية قضاء صور

Lebanon 24
05-07-2025 | 04:39
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شب حريق هائل في خراج بلدة الشعيتية في قضاء صور، اتى على مساحات شاسعة من الاشجار الحرجية والاشجار المعمرة وتعمل فرق الاطفاء على اخماد النيران، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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