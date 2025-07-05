حريق في خراج بلدة الشعيتية قضاء صور

شب حريق هائل في خراج بلدة الشعيتية في ، اتى على مساحات شاسعة من الاشجار الحرجية والاشجار المعمرة وتعمل فرق الاطفاء على اخماد النيران، بحسب ما افادت مندوبة " ".

Advertisement