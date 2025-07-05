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لبنان

الجيش: تحرير مخطوفين في مدينة الهرمل

Lebanon 24
05-07-2025 | 04:58
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صدر عن قيادة الجيش-مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 4 / 7 / 2025 وبعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المواطنين (م.ح.) و(م.ع.) و(د.ح.) في مدينة الهرمل بعد استدراجهم من منطقة الشمال إلى المدينة المذكورة وخطفهم بسبب خلافات مادية.
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بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.
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