الجيش: تحرير مخطوفين في مدينة الهرمل

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صدر عن قيادة الجيش-مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 4 / 7 / 2025 وبعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية تمكنت دورية من من تحرير المواطنين (م.ح.) و(م.ع.) و(د.ح.) في بعد استدراجهم من منطقة إلى المدينة المذكورة وخطفهم بسبب خلافات مادية.بوشر التحقيق بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.