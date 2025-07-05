Advertisement

لبنان

للمرة الأولى منذ 2005... دريان يصلي في المسجد الأموي

Lebanon 24
05-07-2025 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1387105-638873170878228404.jpg
Doc-P-1387105-638873170878228404.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات "mtv" بأن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان سيؤدي صلاة الظهر في المسجد الأموي في دمشق، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2005، ويرافقه وفد لبناني.
Advertisement

ووصل دريان إلى دمشق على رأس وفد يضم عددًا من العلماء والمرجعيات الدينية، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع".
 
 
مواضيع ذات صلة
إسرائيل هيوم: سيسمح للأجانب والدبلوماسيين بالمغادرة جوا للمرة الأولى منذ بدء الضربات
lebanon 24
05/07/2025 15:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدات تدخل غزة للمرة الأولى منذ 3 أشهر
lebanon 24
05/07/2025 15:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: منذ سقوط نظام الأسد عاد نصف مليون سوري إلى بلادهم وكثيرون منهم عادوا للمرة الأولى منذ بدء الحرب
lebanon 24
05/07/2025 15:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: للمرة الأولى منذ 7 تشرين الاول الجيش الإسرائيلي يستثني بلدات في محيط قطاع غزة من تصنيفها "مناطق عسكرية مغلقة"
lebanon 24
05/07/2025 15:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:37 | 2025-07-05
08:10 | 2025-07-05
07:40 | 2025-07-05
07:28 | 2025-07-05
07:25 | 2025-07-05
07:20 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24