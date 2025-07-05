في قصر بعبدا اليوم.. اجتماع رئاسي ثلاثيّ لبحث الردّ على مقترح باراك

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ووفق المعلومات، سيعقد الإجتماع بعيداً عن الإعلام لوضع اللمسات الأخيرة رداً على مقترح الدبلوماسي الأميركي توماس بارّاك. أفادت قناة "الجديد" بأن الرؤساء الثلاثة العماد ، ونواف سلام سيجتمعون في اليوم.ووفق المعلومات، سيعقد الإجتماع بعيداً عن الإعلام لوضع اللمسات الأخيرة رداً على مقترح الدبلوماسي الأميركي توماس بارّاك.

وأشارت "الجديد" إلى أن الأمير زار اليوم رئيس الحكومة في منزله وبحثا نتائج الاتصالات حول الرد ورقة .

بدوره، أكد مصدر ديبلوماسي أن مروحة الإتصالات العربية الجارية من أجل إنجاز الرد اللبناني على الورقة الاميركية تسارعت في الساعات الماضية وشملت .