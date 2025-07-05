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لبنان

في قصر بعبدا اليوم.. اجتماع رئاسي ثلاثيّ لبحث الردّ على مقترح باراك

Lebanon 24
05-07-2025 | 05:57
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أفادت قناة "الجديد" بأن الرؤساء الثلاثة العماد جوزف عون، نبيه بري ونواف سلام سيجتمعون في قصر بعبدا اليوم.
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ووفق المعلومات، سيعقد الإجتماع بعيداً عن الإعلام لوضع اللمسات الأخيرة رداً على مقترح الدبلوماسي الأميركي توماس بارّاك.
 
وأشارت "الجديد" إلى أن الأمير يزيد بن فرحان زار اليوم رئيس الحكومة نواف سلام في منزله وبحثا نتائج الاتصالات حول الرد اللبناني على ورقة باراك.
 
بدوره، أكد مصدر ديبلوماسي أن مروحة الإتصالات العربية الجارية من أجل إنجاز الرد اللبناني على الورقة الاميركية تسارعت في الساعات الماضية وشملت إيران.
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الرؤساء الثلاثة سيجتمعون في قصر بعبدا اليوم بعيداً عن الإعلام لوضع اللمسات الأخيرة رداً على مقترح بارّاك (الجديد)
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