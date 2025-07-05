بعد استهداف إسرائيل للمواطنين في الجنوب... هاشم يطالب الحكومة بهذا الأمر!

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ودعا هاشم الحكومة إلى "رفع الصوت عاليا في وجه الرعاة الدوليين والمجتمع الدولي، وفي أسرع وقت، لأن دماء أبناء الجنوب وكل اللبنانيين أغلى وأثمن من الفتات الذي يوعد به إذا ما استجاب للإملاءات الخارجية أيا كانت".وأضاف: "أمام استمرار العدوان الذي لم يتوقف منذ اللحظة الأولى رغم لبنان، واستكمال العدو لعدوانيته وهمجيته بكل أشكالها، تبقى الأولوية لوقف العدوان وانسحاب من كل شبر احتلته. هذا موقف يعبر عن كرامة وسيادة لبنان".وشدد هاشم على أن "ما يصيب أبناء الجنوب يستدعي تدعيم صمودهم"، مطالبا الحكومة ب"توفير كل مقومات الصمود عبر تأمين الخدمات الاجتماعية والحياتية اليومية لهم".