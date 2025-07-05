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لبنان
بعد استهداف إسرائيل للمواطنين في الجنوب... هاشم يطالب الحكومة بهذا الأمر!
Lebanon 24
05-07-2025
|
05:30
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رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير"
النائب قاسم هاشم
، في بيان، اليوم السبت، أن "استهداف اللبنانيين وسقوط
الشهداء
والجرحى يوميا على امتداد الجنوب، والذي توسع حتى حدود العاصمة، لم تعد تجدي معه الإدانات والاستنكارات، حتى وإن كانت محدودة، وكأن الأمر أصبح واقعا لا يجوز الصمت حياله".
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ودعا هاشم الحكومة إلى "رفع الصوت عاليا في وجه الرعاة الدوليين والمجتمع الدولي، وفي أسرع وقت، لأن دماء أبناء الجنوب وكل اللبنانيين أغلى وأثمن من الفتات الذي يوعد به
لبنان
إذا ما استجاب للإملاءات الخارجية أيا كانت".
وأضاف: "أمام استمرار العدوان
الإسرائيلي
الذي لم يتوقف منذ اللحظة الأولى رغم
التزام
لبنان، واستكمال العدو لعدوانيته وهمجيته بكل أشكالها، تبقى الأولوية لوقف العدوان وانسحاب
إسرائيل
من كل شبر احتلته. هذا موقف يعبر عن كرامة وسيادة لبنان".
وشدد هاشم على أن "ما يصيب أبناء الجنوب يستدعي تدعيم صمودهم"، مطالبا الحكومة ب"توفير كل مقومات الصمود عبر تأمين الخدمات الاجتماعية والحياتية اليومية لهم".
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