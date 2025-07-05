Advertisement

لبنان

بعد استهداف إسرائيل للمواطنين في الجنوب... هاشم يطالب الحكومة بهذا الأمر!

Lebanon 24
05-07-2025 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1387107-638873175307681364.png
Doc-P-1387107-638873175307681364.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في بيان، اليوم السبت، أن "استهداف اللبنانيين وسقوط الشهداء والجرحى يوميا على امتداد الجنوب، والذي توسع حتى حدود العاصمة، لم تعد تجدي معه الإدانات والاستنكارات، حتى وإن كانت محدودة، وكأن الأمر أصبح واقعا لا يجوز الصمت حياله".
Advertisement


ودعا هاشم الحكومة إلى "رفع الصوت عاليا في وجه الرعاة الدوليين والمجتمع الدولي، وفي أسرع وقت، لأن دماء أبناء الجنوب وكل اللبنانيين أغلى وأثمن من الفتات الذي يوعد به لبنان إذا ما استجاب للإملاءات الخارجية أيا كانت".


وأضاف: "أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الذي لم يتوقف منذ اللحظة الأولى رغم التزام لبنان، واستكمال العدو لعدوانيته وهمجيته بكل أشكالها، تبقى الأولوية لوقف العدوان وانسحاب إسرائيل من كل شبر احتلته. هذا موقف يعبر عن كرامة وسيادة لبنان".


وشدد هاشم على أن "ما يصيب أبناء الجنوب يستدعي تدعيم صمودهم"، مطالبا الحكومة ب"توفير كل مقومات الصمود عبر تأمين الخدمات الاجتماعية والحياتية اليومية لهم".
مواضيع ذات صلة
البعريني يطالب الحكومة بهذا الأمر!
lebanon 24
05/07/2025 15:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن النووي... مصر تطالب إسرائيل بهذا الأمر!
lebanon 24
05/07/2025 15:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن النازحين السوريين... تكتل "لبنان القوي" يُطالب الحكومة بهذا الأمر!
lebanon 24
05/07/2025 15:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم شكر الحكومة بعد إقرار إعفاء المناطق الجنوبية الحدودية من رسوم
lebanon 24
05/07/2025 15:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:37 | 2025-07-05
08:10 | 2025-07-05
07:40 | 2025-07-05
07:28 | 2025-07-05
07:25 | 2025-07-05
07:20 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24