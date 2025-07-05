عن الاستعراضات المسلّحة في بيروت... هذا ما قاله عبد المسيح

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"الاستعراضات المسلّحة التي شهدتها الأمس مرفوضة ومدانة، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة. على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها في حماية الأمن والاستقرار ومحاسبة الخارجين عن القانون".