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لبنان

عن الاستعراضات المسلّحة في بيروت... هذا ما قاله عبد المسيح

Lebanon 24
05-07-2025 | 05:40
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "أكس": 
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"الاستعراضات المسلّحة التي شهدتها بيروت الأمس مرفوضة ومدانة، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة. على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها في حماية الأمن والاستقرار ومحاسبة الخارجين عن القانون".
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