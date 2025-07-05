هيئة الإسعاف الشعبي التقت وزير الصحة... هذا ما شدد عليه الأخير

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وبحسب بيان للهيئة، عرض عكاوي الخدمات التي تقدمها مراكز ومستوصفات الإسعاف الشعبي في كل المناطق، والصعوبات التي يواجهها المواطنون في حصولهم على حقهم بالطبابة والإستشفاء، مشيراً الى ان الكثير من اللبنانيين لا يستطيعون دخول المستشفيات".وتحدث الوزير ناصر الدين عن المشاريع التي ينوي تنفيذها في الوزارة، ومنها إنشاء مختبرين مركزيين، الاول للأوبئة ومركزه باشراف فرنسي وتمويل اوروبي، والثاني مختبر لفحص الادوية والتأكد من سلامتها بالتعاون مع وبتمويل من .وشدد على "اهمية إنضواء مستوصفات الجمعيات الاهلية تحت مظلة الرعاية الصحية الاولية لتخفيض كلفة الإستشفاء عبر الوقاية والفحص المبكر للامراض المزمنة.ونوّه وزير الصحة ب"دور هيئة الإسعاف الشعبي وخدماتها التي لا تميز بين مواطن وآخر، وتنشط في السلم كما في الحرب ببرامج وانشطة إغاثية وصحية في سبيل كل مواطن".