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لبنان

هيئة الإسعاف الشعبي التقت وزير الصحة... هذا ما شدد عليه الأخير

Lebanon 24
05-07-2025 | 06:15
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 زار وفد من هيئة الإسعاف الشعبي، برئاسة عماد عكاوي، وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، حيث تم البحث في شؤون صحية، وضم الوفد بسمة طرابلسي، عماد جبري، الصيدلي الدكتور أكرم بركات، محمد الزغبي، محمد حسامي ومرهج نجم.
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وبحسب بيان للهيئة، عرض عكاوي الخدمات التي تقدمها مراكز ومستوصفات الإسعاف الشعبي في كل المناطق، والصعوبات التي يواجهها المواطنون في حصولهم على حقهم بالطبابة والإستشفاء، مشيراً الى ان الكثير من اللبنانيين لا يستطيعون دخول المستشفيات".


وتحدث الوزير ناصر الدين عن المشاريع التي ينوي تنفيذها في الوزارة، ومنها إنشاء مختبرين مركزيين، الاول للأوبئة ومركزه مستشفى بيروت الحكومي باشراف فرنسي وتمويل اوروبي، والثاني مختبر لفحص الادوية والتأكد من سلامتها بالتعاون مع الجامعة اللبنانية وبتمويل من البنك الدولي.


وشدد على "اهمية إنضواء مستوصفات الجمعيات الاهلية تحت مظلة الرعاية الصحية الاولية لتخفيض كلفة الإستشفاء عبر الوقاية والفحص المبكر للامراض المزمنة.


ونوّه وزير الصحة ب"دور هيئة الإسعاف الشعبي وخدماتها التي لا تميز بين مواطن وآخر، وتنشط في السلم كما في الحرب ببرامج وانشطة إغاثية وصحية في سبيل كل مواطن".
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