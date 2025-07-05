Advertisement

لبنان

بيان من بري.. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
05-07-2025 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1387116-638873183116614111.jpg
Doc-P-1387116-638873183116614111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم السبت، ما يتمّ تداوله من كلام أو رسائل منسوبة له أو نقلاً عن زواره عبر بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أنَّ كل ما يُنشر "عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً".
Advertisement
 
 
وذكر المكتب أنَّ "اللقاءات حتى الآن مستمرة ولم يستجد أي موقف نهائي"، وذلك في إشارة إلى البحث المتعلق بالورقة الأميركية التي قدمها المبعوث الأميركي إلى لبنان توماس برّاك.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بيان إسرائيلي بشأن إيران.. هذا ما أعلنه
lebanon 24
05/07/2025 15:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر بيان.. هذا ما أعلنته "غوغل"
lebanon 24
05/07/2025 15:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحي من أوجيرو.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
05/07/2025 15:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيخي من ترزيان.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
05/07/2025 15:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:37 | 2025-07-05
08:10 | 2025-07-05
07:40 | 2025-07-05
07:28 | 2025-07-05
07:25 | 2025-07-05
07:20 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24