بيان من بري.. هذا ما أعلنه

نفى لرئيس مجلس النواب ، اليوم السبت، ما يتمّ تداوله من كلام أو رسائل منسوبة له أو نقلاً عن زواره عبر بعض ، مؤكداً أنَّ كل ما يُنشر "عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً".

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وذكر المكتب أنَّ "اللقاءات حتى الآن مستمرة ولم يستجد أي موقف نهائي"، وذلك في إشارة إلى البحث المتعلق بالورقة الأميركية التي قدمها المبعوث الأميركي إلى توماس برّاك.