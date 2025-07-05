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لبنان

برو: لن نسلم رقابنا لعدونا

Lebanon 24
05-07-2025 | 06:27
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 أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو، أن "إخضاع لبنان هو الهدف وراء كل محاولات الابتزاز والتهويل الذي يمارسه الأميركي والعدو الاسرائيلي ".
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كلام برو جاء خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه "حزب الله" في بلدة كفرسالا - عمشيت.

وأضاف: " لن نسلم رقابنا لعدونا ولمن لا يستطيع أن يطمئن الشعب اللبناني الذي يعرف جيدا من هو العدو الصهيوني ، العدو الذي يمارس الابادة الجماعية وقتل الأطفال في غزة كيف يمكن لبعض اللبنانيين الإطمئنان له؟" 

وختم: "المطلوب في لبنان أن نعمل على سد الذرائع في وجه العدو الاسرائيلي، ومن الخطأ إعطاء أي فرصة لعدو لطالما كان هو المعتدي على لبنان وشعوب المنطقة".
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