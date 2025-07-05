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لبنان
برو: لن نسلم رقابنا لعدونا
Lebanon 24
05-07-2025
|
06:27
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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب
رائد برو
، أن "إخضاع
لبنان
هو الهدف وراء كل محاولات الابتزاز والتهويل الذي يمارسه الأميركي والعدو الاسرائيلي ".
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كلام برو جاء خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه "
حزب الله
" في بلدة كفرسالا - عمشيت.
وأضاف: " لن نسلم رقابنا لعدونا ولمن لا يستطيع أن يطمئن الشعب اللبناني الذي يعرف جيدا من هو العدو
الصهيوني
، العدو الذي يمارس الابادة الجماعية وقتل الأطفال في غزة كيف يمكن لبعض اللبنانيين الإطمئنان له؟"
وختم: "المطلوب في لبنان أن نعمل على سد الذرائع في وجه العدو الاسرائيلي، ومن الخطأ إعطاء أي فرصة لعدو لطالما كان هو المعتدي على لبنان وشعوب المنطقة".
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