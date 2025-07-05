برو: لن نسلم رقابنا لعدونا

Advertisement

كلام برو جاء خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه " " في بلدة كفرسالا - عمشيت.وأضاف: " لن نسلم رقابنا لعدونا ولمن لا يستطيع أن يطمئن الشعب اللبناني الذي يعرف جيدا من هو العدو ، العدو الذي يمارس الابادة الجماعية وقتل الأطفال في غزة كيف يمكن لبعض اللبنانيين الإطمئنان له؟"وختم: "المطلوب في لبنان أن نعمل على سد الذرائع في وجه العدو الاسرائيلي، ومن الخطأ إعطاء أي فرصة لعدو لطالما كان هو المعتدي على لبنان وشعوب المنطقة".