المبعوث الأميركي: لنجعل لبنان عظيماً مُجدداً

قال المبعوث الأميركي إلى توم برّاك إن "اللحظة المناسبة قد حانت الآن ليتجاوز لبنان الطائفية التي حكمت الماضي".

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وفي تصريح له، اليوم السبت، عبر منصة "آكس"، قال إن "الوقت حان لتنفيذ الوعد الحقيقي في لبنان بوطن واحد وشعب واحد وجيش واحد".

وختم: "لبنان مكان عظيم، بشعب عظيم.. فلنجعل لبنان عظيماً من جديد".