سفير مالطا في لبنان زار الحواط في جبيل

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وشارك في اللقاء مالكا شركة Socially Responsible Management (SRM) ورودولف اللذان يقومان بإعداد وتنفيذ مشاريع إنمائية قائمة على الشراكة المستدامة بين جهات دولية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص .