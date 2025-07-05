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لبنان

سفير مالطا في لبنان زار الحواط في جبيل

Lebanon 24
05-07-2025 | 06:42
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زار سفير مالطا في لبنان غير المقيم أندريه بورغ النائب زياد الحواط في جبيل، وتناول البحث بينهما الأوضاع السياسية العامة وسبل التعاون بين البلدين لا سيما كيفية التعاون مع قضاء جبيل في المجالات الإقتصادية والسياحية والتربوية .
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وشارك في اللقاء مالكا شركة Socially Responsible Management (SRM) حمد الياس ورودولف سعادة اللذان يقومان بإعداد وتنفيذ مشاريع إنمائية قائمة على الشراكة المستدامة بين جهات دولية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص .
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