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لبنان

شهيد و5 جرحى في غارات العدو الإسرائيلي اليوم

Lebanon 24
05-07-2025 | 07:18
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي بمسيرات اليوم على بلدات جنوبية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة خمسة مواطنين بجروح وذلك وفق التالي: 
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- شهيد في صف الهوا بنت جبيل وجريحان
- جريح في شبعا
- جريحان في شقرا
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