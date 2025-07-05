شهيد و5 جرحى في غارات العدو الإسرائيلي اليوم

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صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن سلسلة غارات للعدو بمسيرات اليوم على بلدات جنوبية أدت إلى سقوط وإصابة خمسة مواطنين بجروح وذلك وفق التالي:- شهيد في صف الهوا وجريحان- جريح في- جريحان في شقرا