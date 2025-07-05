في غضون شهر... وزير الصحة يعلن البدء بتغطية عمليات زرع الكلى للأطفال تحت 18 سنة

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وكان لقاء عفوي مباشر إطلع في خلاله الوزير ناصر الدين على يوميات الأطفال وما يواجهونه من مشاكل صحية ومعاناة الأهالي في هذا المجال، والجهود التي تبذلها الجمعية لتقديم الدعم والمساعدة.وأبلغهم وزير الصحة العامة قراره البدء بتغطية عمليات زرع الكلى للأطفال تحت 18 سنة، مئة في المئة، على أن يبدأ التنفيذ في غضون شهر.كما أكد الوزير ناصر الدين أن الوزارة ستبدأ مفاوضات مع شركات الأدوية لتسريع آلية الحصول على الدواء وتأمينه بسعر مقبول.ولفت ناصر الدين إلى البدء بتحضير لاستقبال الأطفال الذين يخضعون لعلاج غسيل الكلى في ، بحيث يضاف هذا المركز إلى المركزين الموجودين حاليًا في كل من مستشفيي أوتيل ديو والحايك.من جهة ثانية، إستقبل الوزير ناصر الدين النقيب الجديد لأصحاب البروفسور على رأس وفد من النقابة وتناول البحث سبل التعاون المستقبلي بما يحقق مصلحة المرضى في شكل أولي ويحافظ على تماسك النظام الصحي.