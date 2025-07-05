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لبنان
في غضون شهر... وزير الصحة يعلن البدء بتغطية عمليات زرع الكلى للأطفال تحت 18 سنة
Lebanon 24
05-07-2025
|
07:25
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إستقبل
وزير الصحة
العامة ركان
ناصر الدين
وفدًا من جمعية الكلى للأطفال ضم عددًا من الأطفال الذين يتلقون العلاج بحضور أهاليهم ورئيس الجمعية البروفسور شبل موراني ومدير العناية الطبية في الوزارة
جوزف الحلو
.
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وكان لقاء عفوي مباشر إطلع في خلاله الوزير ناصر الدين على يوميات الأطفال وما يواجهونه من مشاكل صحية ومعاناة الأهالي في هذا المجال، والجهود التي تبذلها الجمعية لتقديم الدعم والمساعدة.
وأبلغهم وزير الصحة العامة قراره البدء بتغطية عمليات زرع الكلى للأطفال تحت 18 سنة، مئة في المئة، على أن يبدأ التنفيذ في غضون شهر.
كما أكد الوزير ناصر الدين أن الوزارة ستبدأ مفاوضات مع شركات الأدوية لتسريع آلية الحصول على الدواء وتأمينه بسعر مقبول.
ولفت ناصر الدين إلى البدء بتحضير
مركز جديد
لاستقبال الأطفال الذين يخضعون لعلاج غسيل الكلى في
مستشفى جبل لبنان
، بحيث يضاف هذا المركز إلى المركزين الموجودين حاليًا في كل من مستشفيي أوتيل ديو والحايك.
من جهة ثانية، إستقبل الوزير ناصر الدين النقيب الجديد لأصحاب
المستشفيات الخاصة
البروفسور
بيار يارد
على رأس وفد من النقابة وتناول البحث سبل التعاون المستقبلي بما يحقق مصلحة المرضى في شكل أولي ويحافظ على تماسك النظام الصحي.
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