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لبنان

غارة رابعة على في بنت جبيل... وإصابة مواطن

Lebanon 24
05-07-2025 | 08:10
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استهدفت غارة إسرائيلية مرة جديدة سيارة في بنت جبيل، وتوجهت فرق الإسعاف إلى المكان المستهدف.
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وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان بأن "غارة هي الرابعة اليوم للعدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بنت جبيل أدت إلى إصابة مواطن بجروح".
 
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