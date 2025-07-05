غارة رابعة على في بنت جبيل... وإصابة مواطن

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استهدفت غارة إسرائيلية مرة جديدة سيارة في ، وتوجهت فرق الإسعاف إلى المكان المستهدف.وأفاد التابع لوزارة الصحة العامة في بيان بأن "غارة هي الرابعة اليوم للعدو بمسيرة على سيارة في بنت أدت إلى إصابة مواطن بجروح".