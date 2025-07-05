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لبنان

سليمان: اتقوا الله في هذا الوطن

Lebanon 24
05-07-2025 | 08:37
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اعتبر الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم أن "إحياء ذكرى عاشوراء عبر المسيرات العزائية يندرج ضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية، التي يكفلها الدستور اللبناني، ويشكّل أحد أوجه رسالة لبنان القائمة على التنوع والعيش المشترك. لكن حين يُستحضر السلاح في المناسبة، تُحمَّل الذكرى معاني سياسية وعسكرية تخرج بها عن بعدها الروحي، وتثير انقسامًا لا تلتقي عليه سائر الطوائف، بل ولا يتفق عليه حتى جميع أبناء الطائفة الشيعية الكريمة".
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اضاف: "إن الخلط بين رمزية كربلاء الدينية وخطابات القوة والسلاح يُفقد المناسبة قُدسيتها ورسالتها الجامعة".


وختم سليمان: "اتقوا الله في هذا الوطن، وارحموا شعبًا يتوق إلى السلام ويعتزّ بالتنوع، ودولةً تحاول أن تنهض وسط ركام الانهيار".
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