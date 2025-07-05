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اضاف: "إن الخلط بين رمزية كربلاء الدينية وخطابات القوة والسلاح يُفقد المناسبة قُدسيتها ورسالتها الجامعة".وختم سليمان: "اتقوا الله في هذا الوطن، وارحموا شعبًا يتوق إلى السلام ويعتزّ بالتنوع، ودولةً تحاول أن تنهض وسط ركام الانهيار".