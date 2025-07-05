بدعم من اليونيفيل... تركيب إنارة عامة وصيانة شبكة الإضاءة في 3 بلدات جنوبية

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وقدّمت الكتيبة العاملة ضمن القطاع الشرقي لليونيفيل دعمًا ملحوظًا تمثّل بتركيب إنارة عامة وصيانة شبكة الإضاءة في هذه البلدات.واشارت "اليونيفيل" الى أن هذه المبادرات لا تُلبّي فقط حاجة أساسية للمواطنين، بل تُجسّد أيضًا اليونيفيل المستمر بإرساء السلام وتعزيز الاستقرار في الجنوب اللبناني. ويعكس هذا الدعم، إلى جانب قيمته المادية، روح التعاون الدولي التي تُمثلها اليونيفيل، إذ تسعى إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمعات المتأثرة بالأحداث الأخيرة.حضر مراسم إطلاق المشروع كلّ من رئيس بلدية الميري سلمان أبو ، رئيس بلدية الهبارية محمد أبو عسلي، ورئيس بلدية كوكبا أبو نقول، إلى جانب قائد اللواء الشرقي في "اليونيفيل" العميد ريكاردو إستيبان كابريجوس.وقد عبّرت السلطات المحلية عن امتنانها العميق، مؤكّدةً أن هذه المبادرات "لا تضيء شوارع القرى فحسب، بل تُنير أيضًا دروب التفاهم والتعايش بين الأهالي وقوات حفظ السلام الإسبانية". وقال أحد رؤساء البلديات: "لن يُنير هذا الضوء شوارعنا فحسب، بل قلوبنا أيضًا. فهو رمز للوحدة والاحترام والأمل بين الشعوب الشقيقة".، شدّد العميد إستيبان على أن "هذا المشروع يجسّد التزام القطاع الشرقي في اليونيفيل ووحداته تجاه أبناء الجنوب اللبناني، من خلال العمل المشترك لتحسين البنية التحتية وتعزيز مقومات الحياة".وبهذه المبادرة، تؤكّد "اليونيفيل" مجددًا "التزامها الحازم ليس فقط بالحاضر اللبناني، بل بمستقبله أيضًا، حيث يرمز كل ضوء يُضاء في الماري والهبارية وكوكبا إلى رسالة تضامن وشعلة أمل متجددة".