غدًا... تدابير سير في بتغرين وزعرور وبسكتنا

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"سيقيم الإتحاد اللبناني للدراجات الهوائية الرسمية لعام 2025، اعتبارا من الساعة 7،30 ولغاية الساعة11،30 من تاريخ 6-7-2025 في منطقة بتغرين- أوتوستراد زعرور- بسكتنا.لذلك، سيتم اقفال أوتوستراد الزعرو - بسكتنا بالاتجاهين بالتوقيت المذكور وسيتم تحويل السير المتجه الى منطقة بسكتنا - صنين عبر الجماجم.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتقيد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظا على سلامة المتسابقين، ومنعا للازدحام".