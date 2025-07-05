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لبنان

غدًا... تدابير سير في بتغرين وزعرور وبسكتنا

Lebanon 24
05-07-2025 | 08:54
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:
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"سيقيم الإتحاد اللبناني للدراجات الهوائية بطولة لبنان للطريق الرسمية لعام 2025، اعتبارا من الساعة 7،30 ولغاية الساعة11،30 من تاريخ 6-7-2025 في منطقة بتغرين- أوتوستراد زعرور- بسكتنا.

لذلك، سيتم اقفال أوتوستراد الزعرو - بسكتنا بالاتجاهين بالتوقيت المذكور وسيتم تحويل السير المتجه الى منطقة بسكتنا - صنين عبر طريق وادي الجماجم.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظا على سلامة المتسابقين، ومنعا للازدحام".
 
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