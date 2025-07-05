التطورات تتسارع... هل وافق "حزب الله" على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة؟

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أكدت " عربية" أن " " سلّم مساء الجمعة رده الرسمي بشأن مسألة سلاحه، مؤكدا موافقته على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة .وقالت مراسلة سكاي نيوز عربية، أن حزب الله وافق على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، مع التشديد على أن أي بحث في تسليم السلاح مرتبط بانسحاب من النقاط الخمس المحتلة في ، ووقف الخروقات والاعتداءات المتكررة.وأضاف الحزب في رده أن السلاح الذي بحوزته يُعد " داخليا" يخضع لحوار وطني أو استراتيجية دفاعية شاملة، بما يحفظ أمن وسيادته.وقالت مصادر سياسية لـ"سكاي نيوز عربية" إن ، الذي يتولى نقل موقف حزب الله، يعمل على أن يكون للبنان موقف واحد وواضح من بنود الورقة.وقالت المصادر إن لبنان سيسجل بعض التعديلات لاسيما فيما يتعلق بالجدول في الورقة والذي يحدد مواعيد لتسليم سلاح حزب الله.ووفقا للمصادر، ستنص التعديلات اللبنانية على تنفيذ مرحلي لتسليم السلاح بما يضمن إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.ومن المتوقع أن ينتظر لبنان عرض الرد على إسرائيل في خطوة قد تتزامن مع لقاء يجمع مع نتنياهو في .ويتحضر لبنان لإرسال مسودة رد على مقترح قدّمه المبعوث الرئاسي الأميركي إلى توماس باراك، للمسؤولين اللبنانيين، خلال زيارته في 19 حزيران الماضي.ومن المقرر أن يجتمع اليوم ممثلون عن الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والبرلمان والحكومة)، لوضع اللمسات الأخيرة على الرد اللبناني الرسمي، بعد تسلمهم رد حزب الله، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوحيد الموقف الداخلي وتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومساع دولية مكثفة لدعم لبنان في الحفاظ على سيادته واستقراره، وسط مطالبات لبنانية متكررة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف انتهاكاتها للقرار الدولي 1701.