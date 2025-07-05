مغدوشة تحتفل بقدوم ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع بالترانيم والصلوات

استقبلت بلدة مغدوشة، اليوم السبت، ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع
في زيارة خاصة إلى مزار سيدة المنطرة، وسط أجواء ملؤها الفرح والأمل. تأتي هذه الزيارة ضمن جولة الذخائر التي تجوب مختلف المناطق اللبنانية
احتفالًا بالذكرى المئوية الأولى لتقديس القديسة، حاملة رسائل المحبة والسلام والتعزية لجميع المؤمنين.
وصلت الذخائر وسط أنغام
الترانيم والزغاريد، بحضور حاشد من المؤمنين والمطارنة والكهنة والرهبان والراهبات، إلى جانب الحركات الرسولية، والأخويات، والجمعيات الروحية، والقوى الأمنية، وفعاليات البلدة والمنطقة، فيما حمل المشاركون الشموع ونثروا الورود على مسار الموكب تعبيرا عن الفرح والرهبة.
واستهل برنامج الزيارة بالقداس الإلهي الذي ترأسه راعي الأبرشية المخلصية للروم الملكيين الكاثوليك
في كندا
المطران ميلاد جاويش، إلى جانب راعي أبرشية صيدا
ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك
المطران إيلي
بشارة الحداد، بمشاركة لفيف من الكهنة، وخدمة جوقة شبيبة
المخلص والشبيبة الطالبة المسيحية
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ويتبع القداس بسلسلة من اللقاءات الروحية والصلوات مع الحركات الرسولية والأخويات والجمعيات في البلدة والمنطقة، في مشهد عبر فيه الحاضرون عن تأثرهم العميق، فانهمرت الدموع فرحا، وانحنت القلوب بخشوع أمام الذخائر المقدسة.
تختتم الزيارة يوم غد الأحد بالقداس الإلهي في بازيليك سيدة المنطرة– مغدوشة، على أن تواصل الذخائر مسيرتها الروحية إلى مناطق لبنانية أخرى، ناشرة بشرى السلام والرجاء في القلوب.