حمادة: النقاش حول سلاح المقاومة ليس مطروحاً على الطاولة

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أضاف: "نحن اليوم بين خيارين: السلة أو الذلة، ولن نسلّم تسليم الذليل، ولن نقرّ إقرار العاجز. إذا كان المطلوب تسليم السلاح ليُذبح على مذبح المصالح والأميركية، فهذه أمانيهم، ولن تتحقق".ولفت إلى أن "أي بحث في استراتيجية دفاعية يجب أن يحظى بإجماع وطني لبناني كامل، لا أن يُفرض من الخارج أو يُناقش تحت الضغط، فالسلاح الذي حرر الأرض وحمى السيادة ليس مادة للمساومة".وختم: "لو سلّم العالم كلّه لإسرائيل، نحن أتباع لن نسلّم، وسنواصل القتال دفاعاً عن لبنان، عن ، وعن كرامة الأمة".