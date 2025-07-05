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لبنان

الموسوي: للوحدة والثبات في هذه المرحلة الحرجة

Lebanon 24
05-07-2025 | 10:16
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 أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، في مجلس عاشورائي في حسينية الإمام الحسين في بلدة النبي شيت البقاعية، على "ثبات الموقف الرافض للعدو الإسرائيلي"، مشدداً على أن "قادة الأمة التاريخيين كان لهم موقف جذري وواضح من هذا العدو، بينما يسعى بعض الحكام اليوم إلى التطبيع تحت مسميات مثل: الاتفاقات الإبراهيمية". 
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وقال: "الإمام السيد موسى الصدر وصف إسرائيل بـ"الشر المطلق"، فيما سماها الإمام الخميني "الغدة السرطانية"، والموقف الحقيقي هو رفض التطبيع والاستسلام".



أضاف: "غزة اليوم حجة على كل الناس، ولم يقف أحد لنصرتها كما فعل أئمتنا وأهل البيت عبر التاريخ، الذين ضحوا من أجل الحق والعدالة. ولاية أهل البيت هي التي أنجبت قادة مثل سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، والذين وقفوا دفاعاً عن لبنان وغزة والإسلام والكرامة الإنسانية، والمقاومة في لبنان واليمن والعراق وإيران تقف صفاً واحداً لمواجهة العدوان". 



وشدد الموسوي على أن "القيادة تمتلك الحكمة والشجاعة لاتخاذ المواقف الصحيحة"، داعياً إلى "الوحدة والثبات في هذه المرحلة الحرجة"، وقال: "لم تأتِ أيام أصعب من هذه الأيام، ولكن الله يريد أن يختبرنا لنثبت وننتصر". واختتم كلمته مؤكداً "رفض الذل والاستسلام، زمستشهداً ب"نداء الإمام الحسين: هيهات منا الذلة".
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