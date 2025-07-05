الموسوي: للوحدة والثبات في هذه المرحلة الحرجة

Advertisement

وقال: "الإمام السيد موسى وصف بـ"الشر المطلق"، فيما سماها الإمام الخميني "الغدة السرطانية"، والموقف الحقيقي هو رفض التطبيع والاستسلام".أضاف: "غزة اليوم حجة على كل الناس، ولم يقف أحد لنصرتها كما فعل أئمتنا وأهل البيت عبر التاريخ، الذين ضحوا من أجل الحق والعدالة. ولاية أهل البيت هي التي أنجبت قادة مثل سيد الأمة الله، والذين وقفوا دفاعاً عن وغزة والإسلام والكرامة الإنسانية، والمقاومة في لبنان واليمن والعراق وإيران تقف صفاً واحداً لمواجهة العدوان".وشدد الموسوي على أن "القيادة تمتلك والشجاعة لاتخاذ المواقف الصحيحة"، داعياً إلى "الوحدة والثبات في هذه المرحلة الحرجة"، وقال: "لم تأتِ أيام أصعب من هذه الأيام، ولكن الله يريد أن يختبرنا لنثبت وننتصر". واختتم كلمته مؤكداً "رفض الذل والاستسلام، زمستشهداً ب"نداء الإمام الحسين: هيهات منا الذلة".