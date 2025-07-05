المقداد: البعض في لبنان شغله الشاغل سلاح المقاومة ويتغاضى عن انتهاكات العدو

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وأكد "رفض كل هذه المشاريع التي تريد أن تقضي على كل حركة مقاومة في هذه الأمة"، وقال: "تصادف في هذه الأيام أيضا ذكرى عين البنية التي كانت النواة لمقاومة العدو الصهيوني التي أطلقها الإمام المغيب السيد موسى الصدر".ورأى أن "حماية البلد تستمد من ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وهذه الشراكة أثبتت جدواها وقدرتها على مواجهة الاحتلال وصد العدوان طيلة السنوات الماضية، منذ الاجتياح الاسرائيلي عام 1978 لغاية اليوم. موقفنا واضح، المطلوب انسحاب اسرائيل بالكامل من كل الأراضي المحتلة، وقف الخروقات والاعتداءات التي تتواصل يوميا، وبشكل فاضح في الأيام الاخيرة، وإعادة الاسرى. هذه الشروط يجب ان ينفذها العدو الاسرائيلي الذي يخرق برا وبحرا وجوا بنود القرار 1701، وبالمقابل التزمت باتفاق وقف إطلاق النار الذي أرسته الحكومة مع اللجنة الخماسية، وسهلت مهام في منطقة جنوبي الليطاني".ورأى ان " الأميركية وفرنسا والأمم المتحدة وقوات الطوارئ الدولية، رعت اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها لم تلتزم بتعهداتها، وخصوصا الولايات المتحدة التي تشارك العدو الصهيوني في كل اعتداءاته وإجرامه. لذا يترتب على الدولة اللبنانية مسؤولية الضغط على الدول الراعية لوقف إطلاق النار، وانسحاب من كل النقاط والمواقع والأراضي التي تحتلها في ، وإطلاق ورشة إعادة إعمار ما هدمه العدوان، قبل البحث في أي موضوع آخر".وأشاد المقداد ب"وحدة الشعب في مواجهة العدوان على الجمهورية الاسلامية، فقد وقف صفا واحدا، بعكس ما نشهده ونسمعه من البعض في لبنان للأسف، الذي يتماهى في خطابه، لا بل يزايد على خطاب العدو الإسرائيلي والأميركي، وهاجسه وشغله الشاغل إثارة موضوع أحد أهم عناصر قوة لبنان، سلاح المقاومة، ويتغاضى عن انتهاكات العدو، وأحيانا يتولى تبريرها".وختم المقداد: "نوجه التحية لأهل المقاومة، لأشرف الناس، للشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله ولكل وعوائلهم، ونعاهدهم بأننا سنكمل الدرب نصرة للحق، على نهج وسيرة الإمام الحسين رافضين الذل والهوان".