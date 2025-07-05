البزري استقبل وفد سائقي التوك توك واستمع لمطالبهم

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استقبل النائب ، في منزله، وفدا من سائقي التوك توك، حيث استمع إلى مطالبهم وشكواهم على خلفية القرار الأخير الذي يمنعهم من العمل داخل المدينة، رغم أن آلياتهم مسجلة بشكل قانوني لدى الدوائر الرسمية المختصة.وخلال اللقاء، عرض السائقون أوضاعهم المعيشية الصعبة، مؤكدين أن "التوك توك يمثل مصدر رزقهم الوحيد، وأنهم ملتزمون بالقوانين والأنظمة المعمول بها".بدوره وعد النائب ب"متابعة القضية مع بلدية ومحافظة الجنوب، والجهات الرسمية المعنية، من أجل إيجاد حل متوازن يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسائقين، ويحفظ في الوقت نفسه النظام والسلامة العامة في المدينة".