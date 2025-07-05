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لبنان
البزري استقبل وفد سائقي التوك توك واستمع لمطالبهم
Lebanon 24
05-07-2025
|
10:29
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استقبل النائب
عبد الرحمن البزري
، في منزله، وفدا من سائقي التوك توك، حيث استمع إلى مطالبهم وشكواهم على خلفية القرار الأخير الذي يمنعهم من العمل داخل المدينة، رغم أن آلياتهم مسجلة بشكل قانوني لدى الدوائر الرسمية المختصة.
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وخلال اللقاء، عرض السائقون أوضاعهم المعيشية الصعبة، مؤكدين أن "التوك توك يمثل مصدر رزقهم الوحيد، وأنهم ملتزمون بالقوانين والأنظمة المعمول بها".
بدوره وعد النائب
البزري
ب"متابعة القضية مع بلدية
صيدا
ومحافظة الجنوب، والجهات الرسمية المعنية، من أجل إيجاد حل متوازن يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسائقين، ويحفظ في الوقت نفسه النظام والسلامة العامة في المدينة".
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