بعد انتخابهم... عبد المسيح يبارك لرابطة مخاتير الكورة

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"نبارك لرئيس المنتخب السيّد شادي ، ولجميع أعضاء الرابطة، متمنّين لهم ولاية موفّقة مليئة بالعطاء والعمل لما فيه خير أبناء الكورة وبلداتها كافة.إنّ دور المختار يبقى ركيزة أساسية في صون الحقوق وتسيير شؤون الناس، ونحن على ثقة بأنّ المرحلة المقبلة ستكون عنوانًا للتعاون والتكامل بين المخاتير والمؤسسات الرسمية لما فيه مصلحة المجتمع.كل التوفيق في المهام الملقاة على عاتقكم، وإلى المزيد من الإنجازات في خدمة الناس والوطن".