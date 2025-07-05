سوريون حاولوا اجتياز النهر عند جسر القاسمية - الداخلي.. هذا ما وجد في هواتفهم

أفادت مندوبة " " بأن عدداً من السوريين حاول اجتياز النهر عند جسر - الداخلي، فأوقفهم شبان من المنطقة.

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وبتفتيش هواتفهم وجدت صور وفيديوهات تعود لأحداث الساحل السوري.



ولا صحة لما يتم يتداوله عن محاولتهم تفجير انفسهم أو أنهم يرتدون ملابس نسائية.