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لبنان
سوريون حاولوا اجتياز النهر عند جسر القاسمية - الداخلي.. هذا ما وجد في هواتفهم
Lebanon 24
05-07-2025
|
10:53
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أفادت مندوبة "
لبنان 24
" بأن عدداً من السوريين حاول اجتياز النهر عند جسر
القاسمية
- الداخلي، فأوقفهم شبان من المنطقة.
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وبتفتيش هواتفهم وجدت صور وفيديوهات تعود لأحداث الساحل السوري.
ولا صحة لما يتم يتداوله عن محاولتهم تفجير انفسهم أو أنهم يرتدون ملابس نسائية.
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