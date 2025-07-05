في إسرائيل.. هذا ما قيلَ عن استعداد "حزب الله" مناقشة ملف سلاحه

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" ، اليوم السبت، أن اهتمّت بالرّد "غير المسبوق" من " " اللبناني الذي أكد استعداده لمناقشة ملف تسليحه.

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وتأتي هذه التطورات وسط تغييرات إقليمية تشهدها المنطقة، بالذات على خلفية الحرب الإسرائيلية، وضغوط يفرضها الرئيس الأميركي .



وأشارت الصحيفة إلى رد "حزب الله" غير الرافض لمناقشة الدعوة الأميركي لنزع السلاح، فيما أكد نيته "التعاون".



وكان ممثل إدارة وضع مساراً عملياً لنزع سلاح "حزب الله" مقابل انسحاب إسرائيلي من نقاط السيطرة الخمس في .



ونقلت "يسرائيل هيوم" عن تقارير لبنانية صباح اليوم السبت أن حزب الله قدّم رده الرسمي على وثيقة المبعوث الأميركي توم باراك.



وبحسب التقارير، نقل حزب الله الرد إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، ، الذي نقله بدوره إلى الجانب الأميركي، مؤكداً حزب الله بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار "بجميع جوانبه"، ويشمل هذا المخطط تفكيك مواقع حزب الله في منطقة جنوب الليطاني.



وأكد موقف حزب الله الذي ترصده تل أبيب باهتمام، أنه "لا حاجة لاتفاق جديد" يُغير ما تم الاتفاق عليه سابقاً.



وشدد الحزب على التزامه بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه دعا إلى تنفيذ قراراتها بالكامل ووقف اعتداءاتها المتزايدة منذ الاتفاق.



وفي ما يتعلق بمسألة السلاح، أبدى حزب الله استعداده لمناقشة هذه المسألة في إطار "الاستراتيجية الدفاعية أو عبر الحوار الداخلي"، مؤكداً استعداده للمشاركة في نقاش بناء.



وعلقت الصحيفة الإسرائيلية بالقول: "بمعنى آخر، يبدو أن حزب الله اختار تجنب الرفض الصريح في الرد الرسمي، بعدما رأى ما حدث لإيران". (إرم نيوز)



