بالصورة.. ماذا أهدى المفتي دريان الرئيس السوري؟

زار مفتي الشيخ ، على رأس وفد لبناني، حيث التقى الرئيس السوري أحمد .

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وقدّم المفتي للشرع خلال الزيارة شهادة وسام دار الذهبي. وقدّم المفتي للشرع خلال الزيارة شهادة وسام دار الذهبي.

وكان قد استهل دريان الزيارة بأداء الصلاة في جامع بني أمية الكبير في المعروف بالمسجد الأموي، "الذي يعتبر رمزا إسلاميا شامخا وجوهرة تاريخية تحمل إرثا عربيا أصيلا مشرقا من تاريخ المنطقة".



ورحبت رابطة مؤذني الجامع الاموي الكبير بأنشودة دينية.



كما زار المفتي دريان والوفد الرسمي وزير الأوقاف السوري الشيخ أبو الخير شكري في مكتبه بالوزارة.