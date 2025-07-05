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لبنان

بالصورة.. ماذا أهدى المفتي دريان الرئيس السوري؟

Lebanon 24
05-07-2025 | 12:35
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زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان سوريا، على رأس وفد لبناني، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع.
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وقدّم المفتي دريان للشرع خلال الزيارة شهادة وسام دار الفتوى الذهبي.
 
وكان قد استهل دريان الزيارة بأداء الصلاة في جامع بني أمية الكبير في دمشق المعروف بالمسجد الأموي، "الذي يعتبر رمزا إسلاميا شامخا وجوهرة تاريخية تحمل إرثا عربيا أصيلا مشرقا من تاريخ المنطقة".

ورحبت رابطة مؤذني الجامع الاموي الكبير بأنشودة دينية.

كما زار المفتي دريان والوفد الرسمي وزير الأوقاف السوري الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري في مكتبه بالوزارة.
 
وشدد المفتي دريان على "أهمية الدور الإسلامي في لبنان من خلال دار الفتوى بنشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي يحترم الآخر ويقدر الخصوصيات وتعزيز ثقافة المواطنة والعيش المشترك بين شرائح المجتمع، خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية".
 
 
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