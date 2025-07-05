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لبنان

ماذا يجري بين "الإشتراكي" و"المستقبل"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2025 | 13:27
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عُلم أن تنسيقاً انتخابياً جدياً بدأ بين "تيار المستقبل" والحزب "التقدمي الإشتراكي" في مختلف المناطق استعداداً للانتخابات النيابية عام 2026.
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وأشارت المصادر الى أن التنسيق يأتي في إطار "التحضير الأولي" للأرضية الانتخابية، لافتة إلى أنه "من البديهي والطبيعي أن يتعاون الطرفان مثلما كان يجري سابقاً".
 
وأشارت المصادر إلى أن الحراك السياسي الذي يقوم به "التيار" يُعتبر طبيعياً ولا علاقة له بأي مشاركة لاحقة في الانتخابات، وذلك على اعتبار أن هناك قاعدة شعبية وتحتاج إلى بعض التوجيهات الانتخابية خلال الفترة المُقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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