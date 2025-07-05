عُلم أن تنسيقاً انتخابياً جدياً بدأ بين " " والحزب "التقدمي الإشتراكي" في مختلف المناطق استعداداً للانتخابات النيابية عام 2026.

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وأشارت المصادر الى أن التنسيق يأتي في إطار "التحضير الأولي" للأرضية ، لافتة إلى أنه "من البديهي والطبيعي أن يتعاون الطرفان مثلما كان يجري سابقاً".

وأشارت المصادر إلى أن الحراك السياسي الذي يقوم به " " يُعتبر طبيعياً ولا علاقة له بأي مشاركة لاحقة في الانتخابات، وذلك على اعتبار أن هناك قاعدة شعبية وتحتاج إلى بعض التوجيهات الانتخابية خلال الفترة المُقبلة.