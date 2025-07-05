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لبنان

ما حقيقة إعفاء سفير فلسطين في لبنان من منصبه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2025 | 13:36
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نفت معلومات "لبنان24" ما أشيع عن إعفاء سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور من مهامه، اليوم السبت.
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وذكرت المعلومات أنَّ تعميماً صدر مؤخراً يشير إلى أن دبور لم يعد نائباً للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد، إلا أنه ما زال سفيراً بالإضافة إلى استمرار عضويته ضمن المجلس الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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