ما حقيقة إعفاء سفير فلسطين في لبنان من منصبه؟

نفت معلومات " " ما أشيع عن إعفاء سفير في من مهامه، اليوم السبت.

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وذكرت المعلومات أنَّ تعميماً صدر مؤخراً يشير إلى أن لم يعد نائباً للمشرف العام على الساحة في لبنان ، إلا أنه ما زال سفيراً بالإضافة إلى استمرار عضويته ضمن لمنظمة التحرير الفلسطينية.