آخر تصريح من برّي.. هذا ما كشفه عن مسألة "ورقة برّاك"!

أكد رئيس مجلس النواب بريّ في اتصال مع صحيفة " " أنَّ المسؤولين اللبنانيين حريصون على ردّ موحد في ما خصّ الورقة الأميركية المقدمة من المبعوث الأميركي توماس برّاك بشأن سلاح " ".

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ووفق "الشرق الأوسط"، قال برّي: "برّاك أتانا بشيء ومن المفروض أن نرد عليه. نحن نسعى أن يكون الموقف واحداً، خاصة بين الرؤساء الثلاثة، على أن نأخذ موقف حزب الله بعين الاعتبار، كما طلب برّاك في ورقته".

وختم: "حتى الآن لا جواب نهائياً من الحزب".