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لبنان

آخر تصريح من برّي.. هذا ما كشفه عن مسألة "ورقة برّاك"!

Lebanon 24
05-07-2025 | 14:40
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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بريّ في اتصال مع صحيفة "الشرق الأوسط" أنَّ المسؤولين اللبنانيين حريصون على ردّ موحد في ما خصّ الورقة الأميركية المقدمة من المبعوث الأميركي توماس برّاك بشأن سلاح "حزب الله".
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ووفق "الشرق الأوسط"، قال برّي: "برّاك أتانا بشيء ومن المفروض أن نرد عليه. نحن نسعى أن يكون الموقف واحداً، خاصة بين الرؤساء الثلاثة، على أن نأخذ موقف حزب الله بعين الاعتبار، كما طلب برّاك في ورقته". 
 
وختم: "حتى الآن لا جواب نهائياً من الحزب".
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