بيان للجيش عن الشائعات والأخبار غير الدقيقة.. إليكم التفاصيل

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صدر عن ـــ البيان الآتي:إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 1 / 7 / 2025 والمتعلق بالتدابير الأمنية للجيش عند الحدود ، تعيد قيادة الجيش التشديد على ضرورة توخي الدقة من قبل لدى نشر تتعلق بالجيش والوضع الأمني، لا سيما في المناطق الحدودية، لما تتركه الشائعات والأخبار غير الدقيقة من توتر داخلي وانعكاسات سلبية على الاستقرار، كما تدعو إلى العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.في هذا السياق، تستمر القيادة في التواصل مع السلطات ، وتتخذ التدابير الاعتيادية اللازمة لضبط الحدود ومنع أي مساس بالأمن.