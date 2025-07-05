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لبنان
من سوريا.. قرار جديد بشأن لبنان (صور)
Lebanon 24
05-07-2025
|
15:11
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أصدرت
وزارة الخارجية والمغتربين السورية
قراراً جديداً سمح لجميع اللبنانيين الدخول إلى
سوريا
مجاناً اعتباراً من تاريخ 6
تموز
2025.
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للإطلاع على نص القرار.. إليكم الصور المُرفقة:
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