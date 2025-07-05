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لبنان

من سوريا.. قرار جديد بشأن لبنان (صور)

Lebanon 24
05-07-2025 | 15:11
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أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قراراً جديداً سمح لجميع اللبنانيين الدخول إلى سوريا مجاناً اعتباراً من تاريخ 6 تموز 2025.
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للإطلاع على نص القرار.. إليكم الصور المُرفقة:
 
 
 
 
 
 
 
 
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