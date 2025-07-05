الصور الأولى للقاء الشرع والمفتي دريان.. شاهدوها

نشرت وكالة " " الرسمية الصور الأولى للقاء مُفتي الشيخ مع الرّئيس السوريّ في ، اليوم السبت.

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وأظهرت الصور الوفد اللبناني الذي ترأسه داخل إحدى القاعات الكبيرة، بالإضافة إلى صورة أخرى أظهرت الوثيقة التي سلمها دريان للشرع كعربون تقدير.