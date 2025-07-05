Advertisement

لبنان

الصور الأولى للقاء الشرع والمفتي دريان.. شاهدوها

Lebanon 24
05-07-2025 | 15:19
A-
A+
Doc-P-1387291-638873509865654322.jpg
Doc-P-1387291-638873509865654322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت وكالة "سانا" السورية الرسمية الصور الأولى للقاء مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع الرّئيس السوريّ أحمد الشرع في دمشق، اليوم السبت.
Advertisement
 
 
وأظهرت الصور الوفد اللبناني الذي ترأسه دريان داخل إحدى القاعات الكبيرة، بالإضافة إلى صورة أخرى أظهرت الوثيقة التي سلمها دريان للشرع كعربون تقدير.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
انتهاء الاجتماع بين المفتي دريان والوفد المرافق مع الرئيس السوري أحمد الشرع والذي دام حوالي الساعة
lebanon 24
06/07/2025 02:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان يزور الرئيس السوري احمد الشرع على رأس وفد من العلماء السبت المقبل (mtv)
lebanon 24
06/07/2025 02:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان استقبل مراد ولقاء "سيدة الجبل" ورئيس جمعية المقاصد
lebanon 24
06/07/2025 02:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء اللقاء بين المفتي عبد اللطيف دريان والوفد المرافق له مع الرئيس السوري احمد الشرع في هذه الاثناء
lebanon 24
06/07/2025 02:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-07-05
16:32 | 2025-07-05
15:53 | 2025-07-05
15:36 | 2025-07-05
15:11 | 2025-07-05
14:58 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24