انفجار قنبلة.. هذا ما شهدته كفركلا هذا المساء

ألقت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء اليوم السّبت، قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفركلا - .

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وذكرت مصادر ميدانية أنَّ دوي انفجار القنبلة سُمع في بعض المناطق الحدودية المجاورة.