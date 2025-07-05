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لبنان

انفجار قنبلة.. هذا ما شهدته كفركلا هذا المساء

Lebanon 24
05-07-2025 | 15:36
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ألقت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء اليوم السّبت، قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفركلا - جنوب لبنان.
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وذكرت مصادر ميدانية أنَّ دوي انفجار القنبلة سُمع في بعض المناطق الحدودية المجاورة.
 
 
 

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