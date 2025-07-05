هذا ما شهده "واتسآب" في لبنان!

واجه عدد من مُستخدمي "واتسآب" في مؤخراً إشكالات تقنية أدت إلى توقف حساباتهم عن العمل.

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وتبين أن بعض المستخدمين واجه "سرقة حسابه" من قبل مجهولين قبل أن يتم استرداده بعد تواصل مع شركة "ميتا" المالكة للتطبيق.

في المقابل، تبين أن هناك حسابات أيضاً تمَّ توقيفها عن العمل وتعليق فعاليتها ريثما تتم مراجعتها.