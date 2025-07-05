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لبنان

هذا ما شهده "واتسآب" في لبنان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2025 | 15:53
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واجه عدد من مُستخدمي "واتسآب" في لبنان مؤخراً إشكالات تقنية أدت إلى توقف حساباتهم عن العمل.
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وتبين أن بعض المستخدمين واجه "سرقة حسابه" من قبل مجهولين قبل أن يتم استرداده بعد تواصل مع شركة "ميتا" المالكة للتطبيق.
 
في المقابل، تبين أن هناك حسابات أيضاً تمَّ توقيفها عن العمل وتعليق فعاليتها ريثما تتم مراجعتها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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