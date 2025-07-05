اجتماع مطول للجنة الثلاثية لانجاز الرد على ورقة برّاك.. بري: سنأخذ موقف "حزب الله" في الاعتبار

تكثفت الاتصالات والاجتماعات الرسمية قبل وصول الموفد الأميركي توم برّاك يوم غد الإثنين، لتسلّم الردّ النهائي على الورقة المتعلّقة بسلاح " "، حيث وضعت اللجنة الرئاسية لمساتها الأخيرة على صيغة الردّ الذي توصّلت إليه، على أن تسلّمه إلى الرؤساء الثلاثة خلال ساعات، لوضع النسخة النهائية منه.

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أما صحيفة " الشرق الاوسط" فذكرت ان اللجنة لم تصل إلى صياغة نهائية للرد على أن تعقد اجتماعاً جديداً في ضوء الاتصالات الجارية يسبق وصوله المرتقب يوم الاثنين.

وقال الرئيس في اتصال مع " " إن المسؤولين حريصون على رد موحد. وقال: "برّاك أتانا بشيء ومن المفروض أن نرد عليه. ونحن نسعى أن يكون الموقف واحداً، خاصة بين الرؤساء الثلاثة، على أن نأخذ موقف (حزب الله) بعين الاعتبار، كما طلب (برّاك) في ورقته".وأكد بري أنه "حتى الآن لا جواب نهائياً من الحزب".

وفي المقابل، تحدثت مصادر من داخل اللجنة عن اتصالات إقليمية ومحلية مكثفة لحلحلة العقد، مشيرة إلى "تفاؤل مقبول".

بدورها، ذكرت "نداء الوطن" أنّ اللجنة التي اجتمعت أمس السبت، ناقشت ملاحظات "حزب الله" وأبرزها يتعلّق بالضمانات في عدم الاستهداف الأمني بعد تسليم السلاح وعدم قصف ما يتم إعماره.

وأشارت المعلومات إلى أنّ الضمانات تـُبحث مع واشنطن، وقد يستمهل برّاك أيّامًا إضافية لوضع آلية نهائية، خصوصًا أنّ هناك اتصالات مكّوكية تحصل على خطّ - واشنطن من جهة، وواشنطن - تل أبيب، من جهة أخرى.

وكتبت "الديار": لم تشهد الساعات الماضية على اي لقاء للرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا بل اقتصر المشهد على استكمال اجتماعات اللجنة الثلاثية المعنية بانجاز الخطوط العريضة للرد ورقة براك.

وبحسب مصادر مطلعة على جو اللقاءات، فقد سلم حزب الله ملاحظاته على الورقة التي تعكف اللجنة الثلاثية دراستها بعدما كان الحزب قد وضع اصلا المعنيين بجو خطوط رده العريضة بتنسيق كامل مع الرئيس بري عبر الحاج حسين الخليل.

وفي ظل شح المعلومات التي رشحت عن اجتماع اللجنة الاخير امس، وعن ملاحظات الحزب، كشفت المعلومات بان رد الحزب مفاده التالي: لا تسليم للسلاح قبل تأمين الضمانات ولاسيما ان التجربة السابقة بمسألة الدول الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار لم تكن مشجعة اذ لم تتمكن لا اميركا ولا فرنسا من لجم اسرائيل التي لا تزال تواصل اعتداءاتها وعدوانها.

وتشير المصادر الى ان الحزب لن يقبل باية املاءات تفرض عليه وامين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم كان كشف عن هذا الموقف بتصريحاته الاخيرة، وعليه تقول المصادر بان ما تضمنته ورقة باراك من تطبيق مبدأ خطوة مقابل خطوة اي ان يسلم الحزب جزءا من السلاح المتواجد حتى الليطاني فتنسحب اسرائيل من تلة كانت احتلتها على سبيل المثال، او ان يسلم الحزب جزءا من الصواريخ الدقيقة فتنسحب اسرائيل من تلة، مرفوض لدى حزب الله ولاسيما الا شيء يمكنه ان يردع اسرائيل فيما لو التزم الحزب بتنفيذ الخطوة المقابلة المطلوبة منه. وتحيلك المصادر هنا الى مسألة "حرية الحركة" التي اعطيت للاسرائيلي سرا باتفاق وقف اطلاق النار الاخير وتسأل : ما الذي يضمن الا تعطى اسرائيل مرة جديدة هذه الحرية للتحرك سرا؟

وتلفت المصادر الى ان الضمانات التي يطالب بها الحزب تتلخص بنقاط اساسية، بحيث ان الاساس بالخطوط العريضة للاجوبة التي سلمها للمعنيين يقوم على "الا حاجة لاي اتفاق جديد، فليطبق الاتفاق الاول الذي تنصل منه العدو الاسرئيلي بغطاء اميركي".

كذلك، فإن المطلوب، بحسب اجوبة الحزب، تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والـ1701 وانسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها، ووقف الاعتداءات المتواصلة، ووقف الاغتيالات كما اعادة الاسرى واطلاق مسار اعادة الاعمار.

وتوضح المصادر أن الحزب يتمسك بمبادئ اساسية اولها عدم المساومة على السيادة، وعدم الخضوع للاملاءات، ومطالبة الجانب الاخر بالالتزام باتفاق وقف النار الذي تنصل منه فيما التزم الحزب به كما لم تتمكن الدول الراعية له لضمان تنفيذه.

وبالعودة لورقة الرد اللبناني، فتفيد اوساط متابعة بان اللجنة عكفت امس على اعداد الصيغة شبه النهائية لهذا الرد فيما الخطوة المقبلة ستتمثل بدراسة هذه الصيغة بشكل مفصل من قبل الرؤساء الثلاثة قبل ان يتم التنسيق من جديد مع اللجنة لاجراء الروتوش اللازم على الصيغة كي تصبح نهائية والمتوقع ان يتم بالساعات القليلة المقبلة، مؤكدة ان الاتصالات واجتراح الافكار متواصلة.

وتفيد مصادر حكومية للديار بان هذا الرد سيوضع باجوائه الوزراء بعد ان يكون قد توافق عليه الرؤساء الثلاثة بصيغته النهائية فيعرض بعدها على الطاولة الحكومية، علما ان المصادر نفسها استبعدت ان تحصل هذه الخطوة (اي عرض الرد على الطاولة الحكومية) قبل زيارة باراك التي لم تعد تفصل لبنان عنها الا بضع ساعات، شارحة بان الرد اللبناني بصيغته النهائية سيعرض على باراك وبعدها يطرح على طاولة ليكون كل الوزراء عى علم ببنوده وخطوطه العريضة.

وأضافت "الديار": الاجواء الخارجية لا توحي باية ليونة ممكنة هذه المرة ولاسيما ان المعنيين تبلغوا من دبلوماسيين وموفدين رسالة واضحة مفادها : اذا لم يسلم الحزب سلاحه فتوقعوا احتمال التصعيد الكبير! والاخطر من هذا هو ما كشفه مصدر متابع للديار اذ قال بان الاميركيين اوصلوا رسالة للبنان بان الامور قد تذهب للتلفت الخطير واذا لم ينفذ لبنان المطلوب منه فاسرائيل قد تقدم على اعمال خارجة عن كل السيطرة ويمكن عندها الا يتدخل للجمها!

وكتبت "النهار": بدا واضحا في الساعات المنصرمة ان الكتمان والغموض والتناقض الذين يغلفون كل المشهد الداخلي عشية وصول الموفد الأميركي توم براك إلى بيروت في زيارته الثانية المفصلية لتلقي الرد اللبناني الرسمي على الورقة التي قدمها في زيارته الأولى إلى اركان السلطة إنما تعكس الحساسية والحرج والتهيب من تداعيات شديدة السلبية يخشى ان تكون في طريقها إلى لبنان مجددا. آخر تجليات التخبط الذي يغلف الاجتماعات والمشاورات الجارية بلا انقطاع لإنجاز الرد اللبناني تمثلت في تسريبات تقول ان الرد لا يزال يحتاج إلى الساعات الأربع والعشرين المقبلة لإتمامه وسط حديث عن اجتماع للرؤساء الثلاثة يضع تواقيعهم بالموافقة على الرد المنتظر. وإذ لم تحسم أي من التسريبات السابقة حول الرد وما إذا كان انجز ام بعد وهل لا يزال الموفد السعودي في بيروت ام لا.. إلى تساؤلات وتساؤلات وتساؤلات لا تجد عليها أي أجوبة رسمية لا من المقار الرسمية ولا من الأوساط ولا من المصادر، كان الصوت الأشد وضوحا وحسما وحزما في كل هذا التخبط صوت لـ"حزب الله " الشيخ نعيم قاسم يتحدى الاميركيين والإسرائيليين معلناً استعداد حزبه لمواجهة جديدة وكأنه يسخف الدولة وأركانها والرؤساء في كل ما يحاولون القيام به لرد المزيد من المغامرات القاتلة التي يمضي اليها الحزب بلا أي رادع داخلي.

ولذا بدأ السؤال الوحيد المنطقي الذي اثير في الساعات الأخيرة هو ماذا يخطط "حزب الله" بعد للبلد ولنفسه عبر هذه المعاندة المجانية لاستدراج أهوال جديدة على لبنان وهل تراه ينفذ امر عمليات إيراني جديد ام انه يلعب على حافة الهاوية ظنا منه انه بالمناورة الأخيرة هذه يحقق مكسبا ويربح وقتاً؟

وكان برّاك استبق وصوله إلى لبنان، فخصّه بمنشور لافت عبر منصّة "اكس" قال فيه إنّ "الأمل في لبنان يستيقظ... إنّها لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتأزمة التي طغت على الماضي، وتحقيق الوعد الحقيقي للبنان: "بلد واحد، شعب واحد، جيش واحد".

أضاف: "كما قال الرئيس الأميركي مرارًا أمام العالم: لبنان بلد عظيم، فيه شعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيمًا من جديد".

وفيما لا تزال مسألة حصر السلاح محور جدل واسع ، كانت تصريحات لافتة في هذا الشأن لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله دايفيد لامي. حيث جدّد تمسّكه ببقاء قوات "اليونيفيل"، والتزام لبنان بالقرار 1701 موضحًا أنّ عديد الجيش في الجنوب سيصل الى 10 آلاف عسكري في جنوب الليطاني، وجزم بأنه لن تكون هناك أي قوة مسلّحة في الجنوب غير الجيش اللبناني والقوى الأمنية ، إضافة الى "اليونيفيل".

من جهته، شدّد لامي على ضرورة أن تستمر الجهود لتأمين وقف إطلاق نار دائم في لبنان والسماح بالانتشار الكامل للجيش اللبناني في الجنوب، باعتباره المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان.