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لبنان

مأساة على أوتوستراد بيروت.. الموت يخطف شقيقين!

Lebanon 24
06-07-2025 | 00:09
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توفي الشقيقان "ع.ج." و "أ.ج."، فجر اليوم الأحد، إثر حادث سير مروّع على أوتوستراد الناعمة الذي يربط العاصمة بيروت بصيدا.
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وذكرت المعلومات أن الشقيقين، وهما من بلدة برجا - إقليم الخروب، كانا على متن دراجات نارية لحظة وقوع الحادثة.
 
 
من جهتها، قالت جمعية "اليازا" للسلامة المرورية إنَّ سيارة مسرعة صدمت 3 دراجات نارية، ما أدى إلى وفاة الشقيقين وإصابة آخر بجروح.
 
 
 
 
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