مأساة على أوتوستراد بيروت.. الموت يخطف شقيقين!

توفي الشقيقان "ع.ج." و "أ.ج."، فجر اليوم الأحد، إثر حادث سير مروّع على أوتوستراد الذي يربط العاصمة بصيدا.

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وذكرت المعلومات أن الشقيقين، وهما من بلدة - إقليم الخروب، كانا على متن دراجات نارية لحظة وقوع الحادثة.

من جهتها، قالت جمعية "اليازا" للسلامة المرورية إنَّ سيارة مسرعة صدمت 3 دراجات نارية، ما أدى إلى وفاة الشقيقين وإصابة آخر بجروح.