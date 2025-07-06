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لبنان

برّاك في بعبدا في هذا الموعد و 3 نقاط أساسية تم الإتفاق عليها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2025 | 01:15
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أكد مصدر سياسي مطلع أن موعد الموفد الرئاسي الأميركي الى لبنان توم براك في القصر الجمهوري هو عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الإثنين ، وسيسبق هذا اللقاء اجتماع ثلاثي بين رئيس الجمهورية جوزاف  عون، والرئيسين نبيه بري ونواف سلام من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الورقة التي ستسلم الى براك بإسم الدولة اللبنانية.
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وقال المصدر: "هناك ثلاث نقاط أساسية تم الإتفاق عليها وستكون الولايات المتحدة  الضامن لها، وهي: 
 
أولًا: تسليم سلاح حزب الله كاملاً، وكل سلاح غير شرعي، ولن يكون هناك سلاح خارج الدولة.
 
ثانياً: إنسحاب إسرائيل من التلال الخمس بالموازاة مع الجدية في التسليم وبتنسيق من "اللجنة الامنية الخماسية" وإشراف الجيش واليونيفيل والولايات المتحدة.
 
ثالثاً: وقف كل الإعتداءات الإسرائيلية بضمانة أميركية دولية، كونه لا مبرر للإعتداء طالما ان السلاح قد سلم، اضافة الى الضمانات الجدية في ملف إعادة الإعمار، وهذه الضمانات ستكون أميركية سعودية وستناقش بين الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية.
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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