برّاك في بعبدا في هذا الموعد و 3 نقاط أساسية تم الإتفاق عليها

أكد مصدر سياسي مطلع أن موعد الموفد الرئاسي الأميركي الى توم براك في القصر هو عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الإثنين ، وسيسبق هذا اللقاء اجتماع ثلاثي بين رئيس الجمهورية جوزاف عون، والرئيسين ونواف سلام من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الورقة التي ستسلم الى براك بإسم الدولة .

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وقال المصدر: "هناك ثلاث نقاط أساسية تم الإتفاق عليها وستكون الولايات المتحدة الضامن لها، وهي:

أولًا: تسليم سلاح كاملاً، وكل سلاح غير شرعي، ولن يكون هناك سلاح خارج الدولة.

ثانياً: إنسحاب من التلال الخمس بالموازاة مع الجدية في التسليم وبتنسيق من "اللجنة الامنية الخماسية" وإشراف الجيش واليونيفيل والولايات المتحدة.

ثالثاً: وقف كل الإعتداءات بضمانة أميركية دولية، كونه لا مبرر للإعتداء طالما ان السلاح قد سلم، اضافة الى الضمانات الجدية في ملف إعادة الإعمار، وهذه الضمانات ستكون أميركية سعودية وستناقش بين الاميركية والمملكة العربية .