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لبنان
قراءة كنسية في زيارة المفتي لسوريا
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
06-07-2025
|
01:30
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قال مصدر كنسي إن زيارة مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان
الى
سوريا
" تأتي في السياق الطبيعي لناحية الجيرة بين البلدين والتنسيق بين الافتاء في سوريا ولبنان وناحية تطوير العلاقات بعد القطيعة التي إستمرت أكثر من عشر سنوات على الأقل مع النظام السوري".
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وأضاف المصدر أن "معظم المرجعيات الروحية في
لبنان
سوف تزور سوريا للإطمئنان الى أهلها ورعاياها"، مؤكداً أن "عدداً من السياسيين زاروا سوريا ولم تكن هناك أي ضجة حيال زيارتهم، وعلينا جميعاً في لبنان أن نتعاطى مع سوريا الجديدة بجدية وتحت سقف القانون والديبلوماسية كدولتين جارتين تتعاونان على الخير ولا تضمران الشر لبعضهما، لا أكثر ولا أقل".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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